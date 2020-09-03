موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب مرسيدس بينز ارينا مساء اليوم الخميس مباراة منتخب ألمانيا وإسبانيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.
تنطلق مباراة ألمانيا وإسبانيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيتالقاهرة،
بينما تقام مباراة ألمانيا وإسبانيا في تمام اسلاعة العاشرة إلا ربع بتوقيت المملكرة العربية السعوية،
في حين تكون مباراة ألمانيا وإسبانيا في تمام الساعة الحاديةعشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي .
القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا
تذاع مباراة ألمانيا وإسبانيا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت " 1" المشفرة بتعليق رؤوف خليف .
جدير بالذكر يقع المنتخبان في المجموعة A4، والتي تضم " ألمانيا، إسبانيا، سويسرا ، أوكرانيا ".
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