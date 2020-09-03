موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لمواجهة نارية أمام نظيره بيراميدز، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، على ملعب الدفاع الجوي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

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ستكون مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس، في الدوري المصري الممتاز، منقولة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت1.

تكمن أهمية مواجهة الزمالك وبيراميدز فى المنافسة القوية والمثيرة بين الفريقين على المركز الثانى «الوصيف»، حيث يتساوى فى عدد النقاط لكل منهما ٤٥ نقطة ويقتسمان نفس المركز ويسعى كل منهما للتقدم من أجل الحفاظ على الوصافة أملاً فى المشاركة فى النسخة المقبلة من دورى أبطال إفريقيا.

يدخل الزمالك اللقاء بحالة معنوية

جيدة بعد أن استعاد توازنه بالفوز بهدف وحيد على انبى فى الجولة السابقة عقب سقوط مفاجئ أمام المقاولون وخسارة بهدفين لهدف وهو ما دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى التأكيد على لاعبيه بضرورة عدم تكرار الأخطاء التى حدثت أمام ذئاب الجبل واستغلال كل الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى المنافس بعيدًا عن اللعب الفردى.

ويفتقد الزمالك جناحيه المميزين محمد عبدالشافى وحازم إمام للإصابة، بينما يغيب طارق حامد للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء انبى بينما يعود شيكابالا إلى القائمة بعد انتهاء إيقافه على خلفية أحداث السوبر المصرى بالامارات.