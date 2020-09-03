جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 3/9/2020، حيث تستكمل في الدوري المصري منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر البطولة المحلية بإقامة 4 مباريات، كما تقام مباريات في دوري الأمم الأوروبية.

وتقام في الدوري المصري 4 مباريات في الجولة الرابعة والعشرين أبرزها مواجهة الزمالك وبيراميدز، وفي دوري الأمم الأوروبية ستكون هناك مباريات قوية على رأسها مواجهة ألمانيا وإسبانيا.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، على ملعب الدفاع الجوي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت1.

ويحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع الزمالك الذي يأتي في المركز الثالث.

تنطلق مباراة الاتحاد السكندري وطنطا في تمام

الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة ON Time Sports 1 HD.

تنطلق مباراة حرس الحدود ونادي مصر في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت

المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة ON Time Sports 2 HD.

تنطلق مباراة المصري والمقاولون، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت1.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوربية

تنطلق مباراة لاتفيا وأندورا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت

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السعودية تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 4.

بينما تنطلق جميع المباريات الأتية في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية:

مباراة ألمانيا ضد إسبانيا تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1.

مباراة أوكرانيا ضد سويسرا تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 3.

مباراة روسيا ضد صربيا تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 5.

مباراة تركيا ضد المجر تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 4.

مباراة مولدوفا ضد كوسوفو تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2.

مباراة سلوفينيا ضد اليونان تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 13 EN.

مباراة جزر فاروه ضد مالطة تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2.

مباراة بلغاريا ضد إيرلندا تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 6.

مباراة فنلندا ضد ويلز على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 10.