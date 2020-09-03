رياضة | مدرب ألمانيا يفتح النار على لاعبي المنتخب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب ألمانيا يفتح النار على لاعبي المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف إن مستويات لياقة اللاعبين متباينة للغاية قبل افتتاح مشواره في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام إسبانيا يوم الخميس، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين لا يمكنهم اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة بسبب تأخر انتهاء الموسم في أوروبا.

ويعود المنتخب الألماني إلى المنافسات الدولية بعد غياب دام قرابة 10 أشهر منذ آخر مباراة خاضها بعد أن أضرت جائحة كورونا بالرياضة العالمية.

وأبلغ لوف مؤتمراً صحافياً: "هناك تباين كبير بين اللاعبين، يتدرب بعضهم منذ أسابيع لكنهم لم يخوضوا مباريات، بعضهم أنهى للتو مشاركته في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".

وأضاف: "عاد آخرون من عطلاتهم القصيرة، أعتقد أن بعض اللاعبين لا يمكنهم خوض مباراة كاملة".

ويستهدف منتخب ألمانيا، الذي سيواجه سويسرا أيضاً في دوري الأمم في 6 سبتمبر (أيلول)، المنافسة على لقب بطولة أوروبا العام المقبل وقال لوف إن تجهيز تشكيلة قوية سيستغرق فترة أطول من المعتاد.

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وقال لوف: "هدفنا الرئيسي بطولة أوروبا العام المقبل، لن نلعب بتشكيلة مثالية قريباً هذا العام".

وستفتقد ألمانيا خدمات لاعبين بارزين من بايرن ميونخ بطل دوري الأبطال ورازن بال شبورت لايبزيغ الذي بلغ الدور قبل النهائي.

وحصل جميع لاعبي بايرن ولايبزيغ على راحة من خوض المباراتين باستثناء نيكلاس زوله لاعب بايرن الذي عاد في نهاية الموسم من إصابة طويلة وكذلك ليروي ساني الذي انضم لبطل ألمانيا من مانشستر سيتي بعد انتهاء الموسم.

كما حصل مارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة والحارس الثاني لمنتخب ألمانيا على راحة.

وقال لوف: "لن تبدأ عملية اختيار تشكيلة قوية قبل مارس (آذار) المقبل عندما نخوض فترة الإعداد الأخيرة لبطولة أوروبا".