رياضة | تصريحات مفاجئة من نجم الأهلي السابق بشأن أزمة الشناوي وكهربا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات مفاجئة من نجم الأهلي السابق بشأن أزمة الشناوي وكهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين عن رأيه بشأن أزمة محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي نجمي النادي الأحمر في الساعات الأخيرة.

كما أكد أحمد كشري، المدير الفني لنادي أسوان، أنه كان هناك أكثر من لاعب بالفريق خارج مستواهم المعروف أمام الطلائع.

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وقال كشري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "أكثر من لاعب في أسوان كانوا خارج فورمتهم المعروفة أمام طلائع الجيش".

وأكمل: "أسوان بذل جهدا كبيرا أمام بيراميدز وهو ما أثر سلبا على الفريق أمام الطلائع، والتمس العذر إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن ضغط جدول الدوري".

واختتم كشري حديثه قائلا : "أزمة كهربا والشناوي تحدث في جميع الأندية وهي أمور طبيعية جدا".