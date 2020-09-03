رياضة | ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن تفاؤل كبير لدى إدارة نادي برشلونة، بعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات الفريق بداية من غد الجمعة، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بين والد اللاعب خورخي، ورئيس النادي، خوسيه ماريا بارتوميو، بعد الاجتماع الذي جمع الطرفين.

ذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية: "مسؤولو برشلونة يتوقعون عودة ميسي إلى التدريبات غداً، ويمكن أن يسمح له النادي بأيام راحة إضافية إذا كان في حاجة إليها".

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وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، كشفت عن كواليس اجتماع والد النجم الأرجنتيني ميسي، وبارتوميو، حيث أصر الأخير على خورخي بعرض التجديد لنجله، وأنه لن يتفاوض أبداً برحيل ميسي، وأنه يعتمد على ابنه فى مشروع المدير الفني رونالد كومان الجديد.

وأشارت الصحيفة الكاتالونية، إلى أن الطرفين سوف يستمران في المفاوضات، لكن حتى الآن ميسي ما زال لاعباً في برشلونة، وأن في نهاية الاجتماع، بارتوميو أخبر خورخي بأنه ينتظر حضور ميسي في التدريبات.