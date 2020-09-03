رياضة | فايلر وعبد الحفيظ يعقدان جلسة مع لاعبي الأهلي قبل موقعة دجلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر وعبد الحفيظ يعقدان جلسة مع لاعبي الأهلي قبل موقعة دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة وادي دجلة غدًا.

ومن المقرر أن يركز فايلر وعبد الحفيظ مع لاعبي الفريق الأحمر على أهمية مباراة الغد أمام وادي دجلة وضرورة تحقيق الفوز للاستمرار في مشوار الفريق المميز نحو التتويج بلقب الدوري.

Advertisements

كما يركز المدير الفني ومدير الكرة بالنادي الأحمر على لاعبيه بعدم التأثر بما حدث في الساعات الماضية وتحديدًا أزمة كهربا لاعب الفريق والتي ضربت الفريق بالأمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة جمعهم من الفوز في 20 مباراة والتعادل في مباراتين فيما مُني بالخسارة في لقاء وحيد.