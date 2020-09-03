رياضة | مفاجآت فى تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادى دجلة فى الدورى المصرى

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت فى تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادى دجلة فى الدورى المصرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادى الأهلى للاقتراب أكثر من التتويج بالدوري المصري الممتاز عندما يواجه وادى دجلة يوم الجمعة القادم ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري خاصة أن الأهلي ينقصه 17 نقطة للتتويج رسميًا باللقب.

بينما يرغب وادى دجلة فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي للاستمرار فى مراكز متقدمة بجدول الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني

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خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، أحمد الشيخ، جونيور أجاي

خط الهجوم: مروان محسن، أليو بادجي

موعد مباراة الأهلي ووادى دجلة والقنوات الناقله

تقام مباراة الأهلي ووادى دجلة يوم الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان النادى الأهلى قد حقق الفوز على فريق المصري بهدفين دون رد سجلهم كل من أليو بادجي وحمدي فتحي بينما دجلة حقق الفوز على أف سي مصر بهدفين لهدف الجولة الماضية.

ويذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة بينما وادى دجلة فى المركز العاشر برصيد 26 نقطة.