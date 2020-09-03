رياضة | عاجل.. ليونيل ميسي يتراجع في موقفه ضد برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليونيل ميسي يتراجع في موقفه ضد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن أن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة لن يغادر قلعة كامب نو رغم الأزمة المشتعلة بينهما لرغبته في الرحيل وفقًا لبنود عقده.
وذكرت صحيفة TyC الأرجنتينية أن ميسي سيبقى مع فريق برشلونة بنسبة كبيرة، قد تصل إلى 90٪ وأن كل ما يحدث داخل كواليس ملعب الكامب نو لن يؤثر على علاقته مع النادي الكتالوني.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي رغم الأزمات الكثيرة مع جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة فإنه قد يوافق على البقاء إذا تم تنفيذ مطالبه بتدعيم الفريق من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.