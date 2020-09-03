الامارات | المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه قرر فرض المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.

وقال رئيس الاتحاد روجيريو كابوكلو: «قرر الاتحاد معادلة قيمة الجائزة المالية والبدلات بين لاعبي ولاعبات كرة القدم ما يعني ان اللاعبات سيحصلن على نفس ما يكسبه اللاعبون».

وبفضل هذه التدابير، ستكسب اللاعبات اللواتي تمت دعوتهن إلى منتخب السيدات نفس المبالغ التي يكسبه نيمار أو النجوم الآخرون في منتخب الرجال لدى كل تجمع، بما في ذلك مكافآت المباريات.

وكان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أول من شجّع على فرض المساواة في الأجور بين الرجال والسيدات في نوفمبر 2019.

وفي مايو، خسرت بطلات العالم الأميركيات في المحكمة، بعد أن رفض أحد القضاة طلبهن بالمساواة في الأجور مع اللاعبين.

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