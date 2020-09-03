الامارات | مرتضى منصور: هذه هديتي إلى الخطيب.. ويجب التحليل لكهربا

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: هذه هديتي إلى الخطيب.. ويجب التحليل لكهربا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، رسائل إلى نظيره في الأهلي محمود الخطيب، عقب الأزمة الأخيرة التي حدثت في مران "الأحمر" بسبب اللاعب محمود كهربا.

وقال منصور لقناة "TEN" المصرية: "أقول للخطيب إن كهربا هو هديتي لك، لقد تخلصنا منه لأنه كان يفتعل المشكلات يومياً في الزمالك".

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وأضاف: "ماذا استفدنا من كهربا منذ وصوله؟ ألم يسدد ركلة الجزاء عنوة معنا في السوبر ففاز الأهلي ثم شارك مع الأهلي وافتعل المشكلة مع طارق حامد ففاز الزمالك؟".

وتابع: "أطالب الأهلي بالتحليل لكهربا قبل إيقافه وتغريمه، يجب أن يعرفوا السموم الموجودة في جسده وأين يقضي الليالي قبل أي شيء".

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