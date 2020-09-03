شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يريد العودة للدوري الإنجليزي إذا وافق ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جاريث بيل، لاعب منتخب ويلز، إنه سيفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ سمح فريقه ريـال مدريد بإنهاء فترته في إسبانيا.

كان اللاعب البالغ عمره 31 عاما على وشك الرحيل إلى جيانجسو سونينج الصيني في العام الماضي قبل أن تتعثر الصفقة، ولم يشارك كثيراً مع ريال مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم بعد استئناف البطولة عقب التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من نيله أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، تسبب بيل في انقسام الآراء في إسبانيا بسبب عدم التزامه وإصاباته المتكررة.

وقال بيل- الذي شارك في 146 مباراة مع توتنهام هوتسبير ما بين 2007 و2014 قبل انتقاله إلى ريال مدريد، والذي انضم إلى تشكيلة ويلز لمواجهة فنلندا وبلغاريا في دوري الأمم الأوروبية- إنه سعيد بالعودة إلى بيئة يشعر فيها «بالتقدير».

وأضاف: «حاولت الرحيل في العام الماضي، لكن (ريال مدريد) أوقف كل شىء في اللحظة الأخيرة. كانت هناك فترات أخرى حاولت فيها الرحيل، لكن النادي رفض ذلك أو فعل شيئا ما، الأمر بيد النادي».

وتابع: «أبلغ من العمر 31 عاما، لكني ما زلت في حالة رائعة وأشعر أنه يمكنني تقديم الكثير، سنرى ماذا سيحدث، الأمر بيد النادي لكنه يجعلها صعبة للغاية حقا».

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وتخرج ويلز لمواجهة فنلندا اليوم الخميس قبل أن تعود لاستضافة بلغاريا في كارديف يوم الأحد.