شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز الخميس والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يستضيف نادي بيراميدز نظيره الزمالك اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة الساعة 8:30 مساءً وتنقل المباراة أون تايم سبورتس 1. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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