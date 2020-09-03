شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وبيراميدز الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يتولى الحكم محمد الحنفي تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر لها الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري. واستقرت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري، برئاسة عزب حجاج ووجيه أحمد، على قيادة محمد الحنفي لمباراة الزمالك وبيراميدز، غدا، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين على وصافة الدوري. ويحتل بيراميدز وصافة الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك قبل مواجهة الفريقين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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