شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. تعليمات خاصة لـ زيزو لتعويض غياب طارق حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون تعليمات خاصة للاعب أحمد سيد زيزو فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة ابيراميدز فى الثامنة و النصف مساء الليلة على إستاد الدفاع الجوى ، فى ظل دراسة الدفع به مكان طارق حامد فى خط وسط الملعب ، نظرا لغياب الأخير بسبب الحصول على 3 إنذارات.

يعاني الزمالك في مباراة اليوم من غياب طارق حامد للإيقاف بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة انبي التي حقق فيها الزمالك الفوز بهدف نظيف ، ومحمد حسن وحازم إمام للإصابة، فيما يشارك محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن كدمة وجرح في الرأس.

Advertisements

يطمح فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون، فى تحقيق الفوز أمام بيراميدز في المباراة التى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

يخطط الزمالك لاستغلال غيابات بيراميدز، بعدما تأكد غياب عبد الله السعيد قائد الفريق، وأحمد الشناوى حارس المرمى، عن صفوف فريقهما خلال مواجهة الزمالك غداً باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة .