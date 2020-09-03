شكرا لقرائتكم الأهلي ضد وادي دجلة .. فايلر يفاضل بين قفشة وفتحي لتدعيم خط الوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بين ثنائي الفريق محمد مجدي قفشة وأحمد فتحي للإستعانة بأحدهما في خط الوسط لتعويض غياب عمرو السولية والمالى أليو ديانج في مباراة دجلة المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الجمعة، باستاد القاهرة في الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب السولية عن مواجهة الغد للإصابة بشد في العضلة الأمامية التى تعرض لها في مباراة المصري بالجولة الماضية التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة فيما يغيب ديانج عن مواجهة دجلة بسبب عدم تواجده في بلاده التى سافر إليها مؤخراً لتجديد جواز سفره مُستغلاً غيابه عن مباراة المصري للإيقاف.

ويدرس رينيه فايلر الدفع بـ"قفشة" أو أحمد فتحي في الوسط بجوار حمدي فتحي خلال لقاء دجلة الذى يتطلع فيه الأهلي لتحقيق الفوز بهدف مواصلة رحلة حصد بطولة الدوري الممتاز.

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من ناحية أخرى ، يترقب مسئولو الأهلى إعلان بيراميدز عن ضم رمضان صبحى، بشكل رسمي من هيدرسيفيلد الإنجليزي، وكشف النقاب عن قيمة الصفقة لتجهيز مطالبة رسمية للحصول على حق رعاية اللاعب وإرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تتوقف قيمتها على قيمة الصفقة التي من المتوقع أن يصل اجماليها لـ3 ملايين إسترليني.

ورفض رمضان صبحي توقيع عقد جديد مع الأهلي بعد انتهاء فترة اعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، حيث أكد الجناح الدولي أنه يُفضل الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، ،وتسود حالة من الاستياء داخل الأهلي من رمضان صبحي خاصة وأن اللاعب أكد في أول الأمر، وخلال جلسة خاصة مع محمود الخطيب رئيس النادي أنه يرغب في البقاء بالأهلي، لتنجح الإدارة الحمراء في الوصول لاتفاق رسمي بشأن شراء اللاعب من ناديه رسمياً، إلا أن رمضان تراجع بعد أن تلقى عرضاً من بيراميدز يحصل من خلاله على 33 مليون جنيه سنوياً ،في الوقت الذي توقف عرض الأهلي عند 18 مليون جنيه فقط في الموسم الواحد.

وأكد مصدر مقرب من رمضان صبحي أن اللاعب اقترب بشدة من الإعلان عن انتقاله لبيراميدز بشكل رسمي بعد النجاح في التوصل لاتفاق بشأن شرائه من هيدرسيفيلد الأنجليزي، في الوقت الذي سيتضمن العقد بنداً يمنح رمضان الحق في فسخ تعاقده خلال أي فترة انتقالات حال اعادته لفلوس شرائه من هيدرسيفيلد بجانب دفع قيمة عقده الشخصي.