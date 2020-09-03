شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع .. بن شرقي ومصطفي محمد يقودان هجوم الزمالك أمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بيراميدز ضد الزمالك



استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التشكيل الذي سيخوض به المباراة القوية أمام بيراميدز في الدوري، والتى ستعلب دورا كبيرا في تحديد صاحب المركز الثاني بالموسم الحالى.

الزمالك وبيراميدز



ويفكر كارتيرن فى الدفع بأحمد سيد زيزو لاعب الفريق فى مركز الوسط المدافع أمام بيراميدز لتعويض غياب طارق حامد الغائب عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة انبى الماضية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، حيث سبق وشارك زيزو في مركز الوسط المدافع لغياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف.

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تشكيل الزمالك أمام بيراميدز



ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومصطفي محمد.

موعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك



ويستضيف استاد الدفاع الجوى في الثامنة والنصف من مساء اليوم مواجهة ساخنة تجمع الزمالك وبيراميدز علي وصافة الدورى وانتزاع المركز الثانى، حيث يتساوى الفريقين في النقاط برصيد 45 نقطة لكل منهما ولكن يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بفارق الأهداف عن الزمالك.

الزمالك وبيراميدز



وتحمل مباراة اليوم أهمية خاصة للفرنسى كارتيرون ولاعبي الفريق والجماهير لان بيراميدز هو الطرف الثالث في مثلث القوى العظمى بمصر حاليا، ويحتاج الزمالك للفوز عليه في مباراة اليوم للتأكيد علي ان الفريق لم يحصد بطولتي السوبر الافريقي والمحلي والفوز علي الأهلي في الدورى بمحض الصدفة.

الزمالك وبيراميدز



ويعاني الزمالك في مباراة اليوم من غياب طارق حامد للايقاف بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة انبي التي حقق فيها الزمالك الفوز بهدف نظيف ، ومحمد حسن وحازم امام للإصابة، فيما يشارك محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن كدمة وجرح في الرأس.