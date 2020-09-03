شكرا لقرائتكم أحمد شوبير عن أزمة كهربا فى الأهلى: فايلر الغاضب الأكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر من استغناء الأهلي عن جهوده فى الموسم الجديد أو تجميده حال تصنيفه فى خانة لاعب غاوى مشاكل، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :"أزمة كهربا فيها جانب إيجابى وأخر سلبى ، الايجابى يتمثل فى الحزم السريع من الأهلى وإعلان عقوبة اللاعب ورفض التكتم على الأمر، السلبى يتمثل فى كهربا نفسه الذى يجد دعم ومساندة هائلة من مسئولى الأهلى فى قضيته ومحامى النادى يقف معه فى كل كبيرة وصغيرة ومن المفترض أنه رايح التمرين امبارح فى قمة سعادته بعد الغاء قرار ايقافه وقبول الطعن وكذلك اقتراب عودته للمشاركة المحلية عقب مواجهة حرس الحدود".

ويضيف شوبير:"ماحدث أمس صنع شرخ فى العلاقة بين كهربا والأهلى ، وإذا استمر اللاعب على أزماته سوف يتم تصنيفه فى خانة لاعب غاوى مشاكل وهذا أمر غير مقبول فى الأهلى ، كل شيخ وليه طريقة وما يحدث خارج الأهلى لن يقبل داخله ، وقد يجد كهربا نفسه مجمد بالموسم الجديد أو خارج النادى تماماً".

وتابع شوبير:"كهربا معندوش وقت يضيعه ولا عنده نادى ينتقل ليه هيروح مثلا الزمالك ولا بيراميدز ؟ ، هل كان كهربا متخيل أن الأهلى سوف يصدر العقوبة ويرفعها بعد ذلك ، هذا أمر لن يحدث ، وسيد عبد الحفيظ وقع العقوبة وعرضها على محمود الخطيب الذى رحب بها ، ولم تحدث اتصالات بين كهربا والخطيب ، هناك نظام وصلاحيات لايتخطاها رئيس النادى واللاعب مهما حدث".

Advertisements

وأكمل شوبير:"هذه ليست الغلطة الاولى لكهربا فلقد فعلها فى السوبر والبعض التمس له العذر ، الأهلى لم يقرر ايقاف كهربا هذه المرة لأننا فى عصر الاحتراف وفى أموال مدفوعة فى اللاعب ، ولكن الأهلى لن يتحمل كثيراً ، وعلمت أن رينيه فايلر هو الغاضب الأكبر من أزمة كهربا".

وقرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق، وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادى مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوى كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان.

وشدد كهربا على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفنى أو الإدارى أو زملائه اللاعبين.