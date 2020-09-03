شكرا لقرائتكم فكرى صالح يتحدث عن الجانب الإنسانى للجوهرى وحكاية "قصر الأردن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فكرى صالح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى السابق ذكرياته مع الراحل محمود الجوهرى مدرب منتخب مصر الاسبق فى ذكرى رحيله الثامنة والتى تواكب اليوم الخميس ، وقال فكرى صالح فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"الراحل محمود الجوهرى ترك إرثاً طيباً ولاينسى بين كل من تعامل معه بفضل مواقفه الانسانية التى لاتنسى مهما مر الزمن".

وتابع فكرى صالح :"الجوهرى كان دائم المساعدات الانسانية للفقراء والمحتاجين ، وأتذكر أنه كان دائماً يجتمع معنا كجهاز فنى ويقول لنا عندنا حالة إنسانية هتتبرعوا بكام نقوله قول انت يقول لأ كل واحد فيكو يخرج المبلغ اللى يقدر عليه وانا هكمل عليه ، وبالفعل نطلع كل واحد فينا مبلغ ونفاجىء أنه تكفل بالباقى بمفرده".

ويضيف فكرى صالح :"جاءته مرة حالة إنسانية تحتاج عملية سريعة ، اتصل على الفور بطبيب المنتخب وقاله خلص كل الاجراءات واعملها العملية وأنا متكفل بكل شىء".

وأكمل فكرى صالح :"الجوهرى لم ينال التكريم الذى يليق بما قدمه لمصر ولكنه نال جنازة عسكرية لم تحدث من قبل وتم إطلاق 21 طلقة ، ولكن للاسف لاكرامة لنبى فى وطنه ، الجوهرى لم يكرم فى حياته أو بعد مماته لايوجد شارع فى مصر أو ملعب يحمل اسم الجوهرى ولكن فى الاردن نال كل أوجه التكريم ومنحه ملكة الاردن ثلاثة قصور يختار منها واحد واصبح ملكه يعيش فيه اولاده حتى الان".

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ويدين النادى الأهلى بالفضل للراحل محمود الجوهرى، بعد الله عز وجل، فى تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بأول لقب قارى، حيث قاد الجنرال الكتيبة الأهلاوية لأول ألقابه بالقارة السمراء عام 1982، بحصد لقب رابطة دورى أبطال أفريقيا على حساب أشانتى كوتوكو الرهيب، فى إنجاز كبير للكرة المصرية.

لم ولن تنسى جماهير الكرة المصرية، إنجاز إيطاليا، وصعود منتخب الفراعنة لنهائيات مونديال 1990، حيث قاد محمود الجوهرى رجال المنتخب الوطنى بحنكة لبلوغ العرس العالمى عقب غياب دام 56 عاماً عن المشاركة بالبطولة.

وحسم المنتخب الوطنى تذكرة العبور للمونديال على حساب نظيره الجزائرى، ومن ثم التألق بسماء الكرة العالمية، وخطف "تعادل" أكثر من رائع أمام المنتخب الهولندى بطل أوروبا فى ذلك الوقت، فى مستهل مشوار أحفاد الفراعنة بالعرس العالمى.

وفازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998، والتى أقيمت فى بوركينا فاسو وتغلب فى النهائى على منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم بهدفين نظيفين، وهو أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبا ومدربا حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.

كما قاد المنتخب الوطنى المصرى للفوز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية فى 1992 التى أقيمت فى سوريا متغلباً على المنتخب السعودى 2/3 فى المباراة النهائية وهو أول مدرب مصرى يتولى تدريب فريقى الأهلى المصرى والزمالك المصرى فى تاريخ الكرة المصرية.