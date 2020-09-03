شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



تشهد الجولة 24 من عمر الدوري الممتاز مواجهة قوية اليوم (الخميس)، حينما يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز، حيث إن أهمية تكمن في كون أن الفائز بها سينفرد بوصافة الدوري المصري بدون منازع، حيث يحتل الفريق السماوي المركز الثاني حاليا برصيد 45 نقطة، متفوقا على الفريق الأبيض صاحب المركز الثالث-الذي يمتلك في جعبته نفس الرصيد- بفارق الأهداف، كما أن الفائز يرغب في مطاردة الأهلي المتفوق على الثنائي بـ17 نقطة ويحتل الصدارة برصيد 62 نقطة.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



وتقام مباراة بيراميدز ضد الزمالك على استاد الدفاع الجوى في الثامنة والنصف من مساء اليوم (الخميس) في صراع علي وصافة الدورى وانتزاع المركز الثانى.

الزمالك وبيراميدز



ويعاني الزمالك في مباراة اليوم من غياب طارق حامد للايقاف بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة انبي التي حقق فيها الزمالك الفوز بهدف نظيف ، ومحمد حسن وحازم امام للإصابة، فيما يشارك محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن كدمة وجرح في الرأس.

بيراميدز ضد الزمالك



في المقابل، يفقد فريق بيراميدز في مباراة الزمالك جهود لاعبه دودو الجباس للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة أسوان الأخيرة،كما يغيب صانع الألعاب المميز عبد الله السعيد نتيجة شكواه من إصابة عضلية، وكذلك أحمد الشناوي للإصابة أيضا.