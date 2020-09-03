مختار مختار يهاجم رمضان صبحي : الأهلي لا يقارن بالمال

أبدى مختار مختار، المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، استياءه من موقف رمضان صبحي، مع النادي الأهلي، موضحًا أن اللاعب من أبناء النادي وكان يجب أن يستمر ضمن صفوف الأحمر.

وقال مختار مختار في تصريحات تلفزيونية : “أنا زعلان من رمضان صبحي إحنا كنا بنتكلم إن عبدالله السعيد مش من أبناء الأهلي لكن إنت يارمضان ماينفعش المقابل المعروض عليك من الأهلي وأنا في المجال محترم جدا وماينفعش نتكلم عن أمور مادية قدام قيمة النادي الأهلي وحب جماهير النادي الأهلي فأنا حزين من موقف رمضان”

وعن الأقرب لحصد لقب الدوري، أكد مختار : “الدوري محسوم للنادي الأهلي وأتمنى من رينيه فايلر أن يكون تركيزه بشكل أكبر في بطولة أفريقيا”.

وحول تراجع أداء الانتاج أوضح مختار : “توقعت المعاناة في النتائج بعض الشئ بعد التعادل مع النادي الأهلي وموقف الفريق لايزال صعب رغم الفوز على سموحة اليوم”.