ديوكوفيتش وتسيتسيباس واوسكا الى الدورالثالث

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نيويورك: عوّض الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا تأخره بمجموعة الى فوز على البريطاني كايل ايدموند بنتيجة 6-7 (7/5)، 6-3، 6-4 و6-2 ليبلغ الدور الثالث من بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية، إحدى البطولات الاربع الكبرى، فيما خرجت المصنفة اولى التشيكية كارولينا بليشكوفا من الدور الثاني في اولى مفاجآت البطولة في حين حجزت اليابانية ناومي اوساكا بطاقة في الدور الثالث.

وحافظ ديوكوفيتش على سجله خاليا من الهزائم هذا العام محققا فوزه الـ25، ليكمل طريقه نحو لقب كبير رقم 18.

وقال "نولي" بعد اللقاء "أنا سعيد حقا أنني حظيت بمباراة صعبة باكرا لأني أعتقد أن هذا من شأنه أن يساعدني لبقية البطولة".

ويسعى ديوكوفيتش لتضييق الخناق على كل من الاسباني رافايل نادل المصنف ثانيا عالميا وحامل اللقب والسويسري روجيه فيدرر الغائبين عن البطولة في عدد الالقاب في البطولات الكبرى، إذ في رصيد الاول 19 لقبا مقابل 20 للثاني (رقم قياسي).

في مباراة أخرى، سقطت بليشكوفا المصنفة ثالثة عالميا وإحدى المرشحات للفوز باللقب بطريقة مفاجئة امام الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 50 عالميا بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة 6-1 و7-6 (2/7).

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وأكدت بليشكوفا ان الخسارة لا علاقة لها بكونها المصنفة اولى في البطولة بعد غياب لكل من المصنفة اولى عالميا الاسترالية آشلي بارتي والثانية الرومانية سيمونا هاليب.

وقالت التشيكية (28 عاما) "كلا، ما من ضغط عليّ أبدا. هذا الامر لا علاقة له ابدا بالخسارة اليوم".

وبلغت المصنفة تاسعة عالميا اليابانية ناومي اوساكا بدورها الدور الثالث بفوزها على الايطالية كاميلا جيورجي بنتيجة 6-1 و6-2 في ساعة وتسع دقائق فقط.

كما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا في عالميا والرابع في البطولة الى الدور الثالث بفوزه على الاميركي ماكسيم كريسي 7-6 (2/7)، 6-3 و6-2.