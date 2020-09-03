روكتس يحسم السلسلة أمام ثاندر وهيت يسقط باكس مجددا

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ميامي: حسم هيوستن روكتس المباراة السابعة والفاصلة من الدور الاول لـ "بلاي اوف" المنطقة الغربية على حساب اوكلاهوما سيتي ثاندر بصعوبة بنتيجة 104-102 ليضرب موعدا مع لوس انجليس ليكرز تاليا، فيما تقدم ميامي بنتيجة 2-صفر على ميلووكي باكس في سلسلة نصف نهائي الشرقية بفوزه 116-114.

ورغم أن جيمس هاردن لم يكن في أفضل حالاته التهديفية في المباراة، الا انه تصدى لمحاولة ثلاثية من ناشئ ثاندر الكندي لوغينتز دورت قبل 4,8 ثوان من نهاية اللقاء كانت لتمنح اوكلاهوما الفوز.

واكتفى هداف الدوري هذا الموسم بـ17 نقطة في اللقاء مسجلا خمس محاولات من اصل 14.

وقال هاردن بعد الفوز "لم أقدر على تسجيل المحاولات، وفقدت الكرة مرات عدة، حصل كل شيء ما كان يجب ان يحصل".

وتابع "ولكنني بقيت مصرا. دفاعيا، كان عليّ أن أقوم بمحاولة".

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وكان ايريك غوردون وروبرت كوفينغتون أفضل مسجلين في روكتس برصيد 21 نقطة لكل منهما، اضافة الى 10 متابعات للاخير الذي سجل رمية حرة منحت التقدم 104-102 لفريقه قبل 1,4 ثانية من النهاية.

في مبارة سابقة في الامسية في "فقاعة" اورلاندو، واصل هيت الذي شكل فوزه في المباراة الاولى من نصف نهائي الشرقية امام باكس متصدر الدوري مفاجأة، تألقه وتقدم عليه بنتيجة 2-صفر في السلسلة بعد فوز صعب بنتيجة 116-114.

وارتكب اليوناني يانيس انتيتوكومبو افضل لاعب في الدوري الموسم الماضي خطأ على جيمي باتلر مع صافرة النهاية حين كان يسدد نحو السلة، لينجح في تسجيل الرميتين الحرتين ويحسم المواجهة لصالح هيت.

قال باتلر بعد الفوز "كنت أدرك أنني سأسجل رمية من اثنتين، هذا كل ما كنا نحتاجه".