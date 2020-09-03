شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يفاضل بين قفشة وفتحى لتدعيم "وسط" الأهلي أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بين ثنائى الفريق محمد مجدى قفشة وأحمد فتحى للاستعانة بأحدهما فى خط الوسط لتعويض غياب عمرو السولية والمالى أليو ديانج فى مباراة دجلة، المقرر لها الثامنة مساء غد، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز.

ويغيب السولية عن مواجهة الغد للإصابة بشد فى العضلة الأمامية التى تعرض لها فى مباراة المصرى بالجولة الماضية التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، فيما يغيب ديانج عن مواجهة دجلة بسبب عدم عودته فى بلاده التى سافر إليها مؤخراً لتجديد جواز سفره مُستغلاً غيابه عن مباراة المصرى للإيقاف.

ويدرس رينيه فايلر الدفع بـ"قفشة" أو أحمد فتحى فى الوسط بجوار حمدى فتحى خلال لقاء دجلة الذى يتطلع فيه الأهلى لتحقيق الفوز بهدف مواصلة رحلة حصد بطولة الدورى الممتاز.

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من ناحية أخرى، يترقب مسئولو الأهلى إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحى بشكل رسمى من هدرسفيلد الإنجليزي، وكشف النقاب عن قيمة الصفقة لتجهيز مطالبة رسمية للحصول على حق رعاية اللاعب وإرسالها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والتى تتوقف قيمتها على قيمة الصفقة التى من المتوقع أن يصل إجماليها لـ3 ملايين إسترلينى.

ورفض رمضان صبحي توقيع عقد جديد مع الأهلى بعد انتهاء فترة اعارته من نادى هيدرسيفيلد الإنجليزي، حيث أكد الجناح الدولى أنه يُفضل الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، ،وتسود حالة من الاستياء داخل الأهلى من رمضان صبحى خاصة وأن اللاعب أكد فى أول الأمر، وخلال جلسة خاصة مع محمود الخطيب رئيس النادى أنه يرغب فى البقاء بالأهلي، لتنجح الإدارة الحمراء فى الوصول لاتفاق رسمى بشأن شراء اللاعب من ناديه رسمياً، إلا أن رمضان تراجع بعد أن تلقى عرضاً من بيراميدز يحصل من خلاله على 33 مليون جنيه سنوياً ،فى الوقت الذى توقف عرض الأهلى عند 18 مليون جنيه فقط فى الموسم الواحد.

وأكد مصدر مقرب من رمضان صبحى أن اللاعب اقترب بشدة من الإعلان عن انتقاله لبيراميدز بشكل رسمى بعد النجاح فى التوصل لاتفاق بشأن شرائه من هيدرسيفيلد الأنجليزي، فى الوقت الذى سيتضمن العقد بنداً يمنح رمضان الحق فى فسخ تعاقده خلال أى فترة انتقالات حال اعادته لفلوس شرائه من هيدرسيفيلد بجانب دفع قيمة عقده الشخصي.