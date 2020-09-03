شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخمد "فتنة" كهربا قبل مرحلة الحسم محلياً وأفريقياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بإغلاق ملف أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق التى اشتعلت خلال الساعات الماضية وتسببت فى تغريم اللاعب مليون جنيه، وشدد فايلر للاعبى الفريق على ضرورة عدم التأثر بأزمة كهربا والخروج من توابعها سريعاً من أجل التركيز فى الارتباطات المقبلة للأهلى محلياً وأفريقياً.

وأكد المدرب السويسرى أن "الخبرة" لابد أن يكون لها دور فى مثل هذه المواقف التى قد يكون لها تأثير سلبى، لو لم يتجاوز الفريق هذه الأمور سريعاً، لذا لابد أن يتجاوز اللاعبون واقعة كهربا والتركيز فى الارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

ويستعد الأهلى لمباراة وادى دجلة فى الثامنة مساء غدا لجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، ويحتاج الأهلى الفوز غداً أيضاً من أجل إخماد أزمة محمود عبد المنعم كهربا ولمواصلة الانتصارات المحلية قبل الصدام الأفريقى المُرتقب يوم 26 سبتمبر الجارى أمام الوداد المغربى بملعب الأخير فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس المشادة التى وقعت بين محمود كهربا ومحمد الشناوى داخل الأهلى خلال مران الأربعاء، وترتب عليها تغريم الأول مبلغ مليون جنيه، وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1، "حدث خلاف وتشاجر بالأيدى بين كهربا والشناوى بدأ فى غرفة الملابس، كهربا كان يجلس فى غرفة الملابس وبدأت الأزمة بالهزار وهناك ألفاظ مش جيدة والشناوى قالوه مينفعش تقولى كده وبعدها الأمور هديت".

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وأضاف شوبير، "بدأ اللاعبون النزول لملعب التتش وفى الطريق إلى الملعب تجددت المشادة مرة ثانية ثم فى الملعب مرة ثالثة والبادئ دائما كهربا والموضوع أصبح خارج السيطرة".

وتابع "فايلر أبعد كهربا عن التدريب والتطاول زاد من كهربا وبعدها توجه للبيت وسيد عبد الحفيظ أخذ القرار بتوقيع غرامة مالية بقيمة مليون جنيه تم توقيعها فى الحال".

وأضاف، "كهربا عاد للنادى الأهلى وتقدم باعتذار لإدارة الكرة وسيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوى ووليد سليمان عما بدر منه، الأمر لم يمر مرور الكرام وهناك حالة استياء شديدة داخل الأهلى والجهاز الفنى وجهاز الكرة من كهربا".

وأضاف شوبير، "كهربا سيتواجد فى المران اليوم، الخميس، ولكن كيف سيتدرب هو قرار الجهاز الفني، وكهربا متضايق مما فعله"، وجه شوبير سؤالاً إلى كهربا قائلاً، "لو مكملش فى الأهلى هيروح فين؟؟؟ سؤال لازم يوجه لنفسه الزمالك صعب يرجعله وبيراميدز أيضًا فى وجود رمضان صبحى وعليه أن يعيد حساباته من جديد والأهلى لن يغير أسلوبه الإدارى التربوي، الأهلى ممكن يضحى ببطولة الدورى ولا يضحى بمبادئه".