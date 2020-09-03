شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يهزم بيراميدز بثنائية فى الدور الأول للدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد الدفاع الجوى، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، مواجهة ساخنة تجمع الزمالك وبيراميدز على وصافة الدورى وانتزاع المركز الثانى، حيث يتساوى الفريقان فى النقاط برصيد 45 نقطة لكل منهما ولكن يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بفارق الأهداف عن الزمالك، ويأمل كلا الطرفين أن يخرج من موقعة الليلة منتصراً، حتى لا يعطى فرصة للأهلى فى إنهاء الدورى مبكرا، حيث تصب نتيجة التعادل فى صالح الأحمر الذى ينتظر 17 نقطة من أجل التتويج، ومعنى تعادل الفريقين أن الأهلى سيحتاج خمس انتصارات فقط لحسم البطولة، وهو من الممكن أن يتحقق قبل موقعة الأهلى الأفريقية أمام الوداد ما يخفف من على كاهله الضغوط.

تاريخيا، مباراة اليوم هى الثامنة بين الزمالك وبيراميدز فى مسابقة الدوري، تفوق الزمالك فى المواجهات السابقة، حيث حقق الفوز ذهابا وإيابا فى أول موسمين تحت مسمى "الأسيوطى سبورت"، وتعادلا فى مواجهة الدور الأول الموسم الماضى بثلاثة أهداف لكل منهما، باستاد بتروسبورت فى 24 يناير الماضى، سجل للزمالك التونسى فرجانى ساسى هدفين، ومحمود علاء هدفا، وسجل للضيوف البوركينابى إيريك تراورى، والبرازيلى كينو، والسورى عمر خربين.

فى حين حقق بيراميدز فوزه الوحيد فى 23 أبريل الماضى بالدور الثانى للموسم الماضى بهدف دون رد، سجله على جبر مدافع الزمالك السابق.

المواجهة الأولى جاءت فى موسم 2014/2015، فى أسيوط بتاريخ 14 ديسمبر 2014، وفاز الزمالك 3-1 وفى القاهرة أكد الزمالك فوزه بهدفين دون رد.

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وفى موسم 2017/2018، فاز الزمالك بهدف كاسونجو فى أسيوط، ثم بهدفين مقابل هدف بالقاهرة.

والتقيا فى نهائى كأس مصر الأخيرة، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية دون رد، سجل المغربى أشرف بن شرقى هدفين، ويوسف أوباما هدفا.

وانتهت مباراة الدور الاول لدورى هذا الموسم بين الفريقين بفوز الزمالك بهدفين دون رد سجلهما مصطفى محمد ومحمود علاء بالجولة السابعة للمسابقة فى اللقاء الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى فى 12 ديسمبر 2019.