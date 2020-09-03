شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. كهربا عينه على إستعادة البريق فى الأهلى للخروج من دوامة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب نادى الأهلى لإستعادة بريقه الفنى مجددا ، خاصة مع إقتراب موعد عودته للمشاركة فى المباريات و إنتهاء فترة إيقافه ، من أجل الخروج من دوامة الأزمات و الشكاوى بينه و بين فريقه الأسبق الزمالك فى الفيفا ، ويخوض كهربا تدريبات خاصة فى أحد المراكز المتخصصة يومياً بخلاف خوضه تدريبات ناديه، فى الوقت الذى يرفض اللاعب الإجازة من أجل العودة بأفضل شكل بعد انتهاء عقوبة إيقافه.

ووضع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر برنامجاً خاصاً لتجهيز محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق لمواجهة الإسماعيلى ببطولة الدورى العام، ويفصل كهربا 4 أيام فقط عن انتهاء إيقافه والعودة من جديد لحسابات ناديه حيث ينتهى إيقافه بنهاية مباراة الأهلى وحرس الحدود المقرر إقامتها يوم 7 سبتمبر المقبل، وهو آخر تاريخ تم تدوين مباريات الدورى فيه بشكل رسمى، فيما يحق للاعب العودة لحسابات الأهلى بعد ذلك التاريخ.