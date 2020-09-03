شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يستلهم رحلة جمال عبد الحميد مع الزمالك بعد الخروج من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عبد الله السعيد نجم بيراميدز الحالى والأهلى السابق اختار أن يسير على نهج جمال عبد الحميد نجم الاهلى والزمالك السابق في تحقيق الإنجازات الشخصية عقب الخروج من بوابة القلعة الحمراء وتسجيل مجد شخصى لاينسى في ذاكرة الكرة المصرية ، فلقد غاب جمال عبد الحميد عن الملاعب موسم 82-1983 للإصابة بعد استغناء الأهلي عنه والتقطه أحمد رفعت مدرب الزمالك، ليبدأ في كتابه تاريخ جديد له مع ناديه الجديد عبر 10 مواسم متتالية.

سجل جمال عبد الحميد بقميص الزمالك 96 هدفا عبر 232 مباراة، ليحل خلفا للعندليب عبد الحليم على والمعلم حسن شحاته في صدارة هدافي الزمالك في العقود الست الاخيرة.

كما سجل "عبد الحميد" 73 هدفا في الدوري يأتي بهم في المركز الرابع في قائمة هدافي الزمالك خلف عبدالحليم علي، وعلي خليل، وحسن شحاته متفوقا على حمادة امام بهدف، سجلهم في 188 مباراة.

وأصبح خامس من يسجل 100 هدف في تاريخ الدوري، عندما سجل هدفا في شباك الإسماعيلي في الدور الثاني 1992/1993، برصيد 101 هدفا في 279 مباراة في الدوري.

وحقق مع الزمالك 9 ألقاب، لتصل ألقابه إلي 17 ، منها 4 دوري بقميص الزمالك مواسم"1984، 1988،1992،1993".

Advertisements

كما حقق لقب كأس مصر مرة واحدة عام 1988، ليصل إلي 3 ألقاب، وتوج بطولة دوري أبطال أفريقيا 3 مرات "1984، 1986، 1993" ليكون أول لاعب يحقق 4 دوري أبطال أفريقيا، وحقق لقب الأفروأسيوي عام 1988.

وحصل جمال عبد الحميد على لقب هداف الدوري موسم 87/ 1988 برصيد 10 أهداف متفوقا على العميد حسام حسن.

وعلى نفس الوتيرة نجح عبد الله السعيد نجم بيراميدز بعد خروجه من القلعة الحمراء في تسجيل إسمه بحروف من ذهب في ذاكرة الكرة المصرية بإقتحامه نادى المائة هدف في 25 ديسمبر الماضي حين سجل هدف فوز بيراميدز على وادي دجلة.

وأحرز بعد ذلك 7 أهداف أخرى ليتصدر اللاعب الأسبق للإسماعيلي والأهلي ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري برصيد 16 هدفا ليصبح قريباً من معادلة رقم جمال عبد الحميد باقتحام نادى المائة هدف والفوز بلقب هداف الدوري كما أصبح قريباً من التتويج بالكونفدرالية مع بيراميدز بعد الوصول للدور قبل النهائي للبطولة ويعد الفريق السماوى المرشح الاوفر حظاً للتتويج باللقب القارى لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية بعيداً عن الاهلى والزمالك.

والسعيد هو ثامن أكثر من سجل أهدافا في تاريخ الدوري، بعد حسن الشاذلي (173 هدفا) وحسام حسن (168) والسيد الضظوي (127) ومصطفى رياض (122) ومحمود الخطيب (109) وأحمد الكاس (107) ومحمد أبو تريكة (106).