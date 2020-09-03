رياضة | الزمالك يحسم موقفه النهائي بشأن رزاق سيسيه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم موقفه النهائي بشأن رزاق سيسيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي الزمالك موقفه النهائي من مهاجمه الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق المعار إلى صفوف الإتحاد السكندري.

ويلعب سيسيه معاراً مع الإتحاد السكندري منذ ثلاثة أعوام، بعد انضمامه للزمالك قادماً من صفوف نادي أسوان.

ووفقاً لمصدربالقلعة البيضاء، فإن إدارة الزمالك قررت عدم التخلي عن خدمات اللاعب بشكل نهائي.

Advertisements

وأوضحت، أن اللاعب الإيفواري سيظل ملكاً لنادي الزمالك فقط، في ظل تألقه مع نادي الإتحاد.

وفي ظل صعوبة عودته للقلعة البيضاء خلال الموسم القادم بسبب اللاعبين الأجانب، سيظل مبدأ الإعارة هو الخيار الوحيد المتاح أمام اللاعب، دون التفريط به.

ومن المقرر أن يطلب نادي الإتحاد السكندري شراء اللاعب بشكل نهائي، إلا أن الزمالك سيعرض فقط التخلي عنه على سبيل الإعارة.