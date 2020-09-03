شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستضيف الزمالك الليلة فى معركة "وصافة" الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد الدفاع الجوى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، مواجهة ساخنة تجمع الزمالك وبيراميدز علي وصافة الدورى وانتزاع المركز الثانى، حيث يتساوى الفريقان في النقاط برصيد 45 نقطة لكل منهما ولكن يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بفارق الأهداف عن الزمالك.

مباراة اليوم تحمل أهمية خاصة للفرنسى كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ولاعبي الفريق والجماهير لان بيراميدز هو الطرف الثالث في مثلث القوى العظمى بمصر حاليا، ويحتاج الزمالك للفوز عليه في مباراة اليوم للتأكيد علي ان الفريق لم يحصد بطولتي السوبر الافريقي والمحلي والفوز علي الأهلي في الدورى بمحض الصدفة.

ويعاني الزمالك في مباراة اليوم من غياب طارق حامد للايقاف بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة انبي التي حقق فيها الزمالك الفوز بهدف نظيف ، ومحمد حسن وحازم إمام للإصابة، فيما يشارك محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن كدمة وجرح في الرأس.

ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك الدفع بأحمد سيد زيزو لاعب الفريق فى مركز الوسط المدافع أمام بيراميدز لتعويض غياب طارق حامد الغائب عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة انبى الماضية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، حيث سبق وشارك زيزو في مركز الوسط المدافع لغياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف .

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ومن المنتظر ان يشارك الزمالك في مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي أمامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومصطفي محمد.

على الجانب الأخر، يعانى فريق بيراميدز من غياب أحد أهم الأعمدة الأساسية بصفوفه، حيث تجددت إصابة عبد الله السعيد قائد الوسط، فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران الاثنين الماضى، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام، كما تعرض أحمد الشناوى حارس المرمى لإصابة قوية خلال مشاركته فى التدريب الجماعى، الأمر الذى سيجعل المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش يستبعد الثنائى من حساباته فى مواجهة الفارس الأبيض، كما يغيب دودو الجباس مهاجم الفريق بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة أسوان.

وتطمح كتيبة الفريق السماوى فى تحقيق الفوز على الزمالك وإقتناص الثلاث نقاط، للإبتعاد بالمركز الثانى والإقتراب بشدة من المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالموسم المقبل مع الأهلى الذى أصبح على بعد خطوات من التتويج بلقب الدورى هذا الموسم، لاسيما وأن بيراميدز يقترب بقوة من التتويج بالكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الحالية، بعد أن تأهل لنصف النهائى لمواجهة حرية الغينى.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: مهدى سليمان، خط الدفاع: على جبر - عبد الله بكرى - رجب بكار - محمد حمدى، خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر- نبيل عماد دونجا، خط الهجوم: جون أنطوى.