رضا عبد العال: كهربا يدفع ثمن هروبه من الزمالك وأطالب الأهلي بفسخ التعاقد معه





قال رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب القلعة الحمراء، تمرد على نادي الزمالك قبل انتقاله إلى المارد الأحمر، موضحًا أنه سيدفع الثمن.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: “كهربا افترى على الزمالك وجماهيره والآن يدفع الثمن، وهو لم يقنع فايلر على الإطلاق خلال مشاركته مع الأهلي، وأضاع العديد من الفرص في بطولة إفريقيا خاصة أمام الهلال السوداني وبلاتينيوم”.

وأضاف: “الأهلي أراد أن يصفع الزمالك بسبب عبد الله السعيد، ولكنه في النهاية دفع الثمن لأن اللاعب يصنع العديد من المشاكل مثلما فعل اليوم”.

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم.

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وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا للكابتن سيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور الكابتن وليد سليمان.

وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.

وطالب رضا عبد العال، مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، بضرورة فسخ التعاقد مع محمود عبد المنعم “كهربا”. قائلا: “إذا لم يتخذ النادي الأهلي قرار بفسخ التعاقد مع كهربا، فلا يوجد مبادئ ولا قيم داخل القلعة الحمراء، يجب رحيل اللاعب فورًا بعد هذه الأزمة”.

وأضاف: “كهربا لم يكن في حالته الطبيعية ولم يكن فى تركيزه على الإطلاق لأسباب أخرى، ويسهر حتي الصباح ولم يحصل على الوقت الكافي من النوم”.