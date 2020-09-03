المقاولون العرب يواجه المصرى البورسعيدى لتصحيح المسار فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المقاولون العرب نظيره المصرى البورسعيدى، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة وهى نفس النتيجة التي حققها المصرى البورسعيدى أمام الاهلى بالخسارة بهدفين بنفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولاتزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع الإتحاد السكندرى والاسماعيلى وحرس الحدود.

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وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات لضمان ملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد فيما تعد مباراة الليلة هي الظهور الأول لعلى ماهر مديراً فنياً للمصرى البورسعيدى عقب رحيل طارق العشرى عن تدريب الفريق ، ويسعى على ماهر لتسجيل بداية جيدة تساهم في انتشال الفريق البورسعيدى من عثراته بالفترة الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون أمام المصرى مكون من :"محمود أبو السعود ، حسن الشامي، محمد سمير، أحمد الشيمي، أمير عابد ،عبدالعزيز موسى، محمد مجلي، كريم مصطفى ، محمود السيد، لويس إدوارد، سيف الدين الجزيري".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام المقاولون مكون من :"حسام عياد ، إسلام أبوسليمة، كريم العراقي، فريد شوقي، عمرو موسي ، عبدالرحمن زين، عمر كمال، أحمد يوسف، مفتاح طقطق، حسن علي ، أوستين أوموتو".