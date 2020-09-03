شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر فى مهمة عبور كمين حرس الحدود على ستاد الكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نادى مصر نظيره حرس الحدود في تمام السادسة مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة يدخلها نادى مصر بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل حرس الحدود مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل نادى مصر المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً ولاتزال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ولاتزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وطالب خالد جلال المدير الفني لنادى مصر لاعبيه بالعودة للنتائج الجيدة للتخلص من شبح الهبوط مؤكداً أن الفرصة لاتزال في أيديهم لتسجيل ريمونتادا قوي تبهر كل عشاق الكرة فيما شدد محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود على لاعبيه ضرورة احترام الخصم والتركيز في اللقاء من أول دقيقة حتى صافرة الحكم لتسجيل انتصار يعزز تواجدهم في المنطقة الامنة بجدول المسابقة.

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ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام حرس الحدود مكون من :" عصام ثروت - أحمد أوكا - أحمد يوسف - علاء عطا - شريف أشرف - إسلام صالح - هشام عبدالحميد - ويليس- مصطفي سلطان- أحمد الشيخ – كليف"

أما التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام نادى مصر مكون من :"أحمد السعدني ، مصطفى مارسيلو، محمد الشبيني، خالد سامي، حسن مجدي ، احمد فتحي فيليكس، مصطفى جمال ، أيوب بن مشارك، محمد جريندو، نانا انتوي ،أحمد شرويدة".