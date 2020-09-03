رياضة | فايلر يعطي الضوء الأخضر للتخلص من أجايي وجيرالدو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يعطي الضوء الأخضر للتخلص من أجايي وجيرالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، التخلص من نجمي الفريق المحترفين، جونيور أجايي، وجيرالدو دا كوستا، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأبدى فايلر غضبه من تواضع مستوى جونيور أجايي، الذي تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وبشكل خاص بعد عودة الدوري المصري بعد التوقف.

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وأكد مصدر مسؤول، أن فايلر لا يمانع في رحيل أجايي، وترك الأمر للجنة التخطيط لبيعه، حال تلقيه عرضاً مناسباً.

ويريد فايلر التعاقد مع جناح أجنبي من العيار الثقيل، لتدعيم هجوم الفريق.

ولا يبدو جيرالدو أفضل حالاً من أجايي، حيث لم يظهر بالشكل المأمول، منذ انضمامه للأهلي مطلع الموسم الجاري.