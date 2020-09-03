رياضة | أسينسيو يغادر معسكر منتخب إسبانيا قبل مواجهة ألمانيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أسينسيو يغادر معسكر منتخب إسبانيا قبل مواجهة ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف منتخب إسبانيا لكرة القدم أن لاعبه ماركو أسنسيو غادر الفريق بسبب ورم في ركبته، وبالتالي غيابه عن مواجهتي "لا روخا" المرتقبتين أمام ألمانيا وأوكرانيا ضمن منافاسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وجاء في بيان صادر عن المنتخب: "خضع لاعب خط الوسط لفحوصات طبية منعته من التدريب مع زملائه، كشفت صورة الرنين المغناطيسي أن الورم في الركبة يتطلب بضعة أيام من الراحة، وبسبب هذا الألم، سيترك اللاعب الفريق في الساعات القليلة المقبلة".

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وغاب أسنسيو عن معظم فترات موسم 2019-2020 بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى خلال مباراة ودية ضد آرسنال الإنجليزي في ميامي في يوليو من العام الماضي.

وخصع لجراحة في أغسطس 2019 وبدأ بعدها عملية إعادة التأهيل لفترة ثمانية أشهر، واستفاد من توقف المنافسات قرابة 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ما مكنه من خوض مباريات الليغا مع النادي الملكي بعد الاستئناف.

وبحسب الصحف الإسبانية، سيعود أسنسيو (24 عاماً) الذي لعب 24 مباراة مع المنتخب الاول إلى الفريق الطبي لريال مدريد الذي سيقيّم حالته استعداداً للموسم الجديد.