رياضة | نجم الأهلي السابق: أتمنى رحيل كهربا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: أتمنى رحيل كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، أنه يتمني أن تتخذ إدارة القلعة الحمراء قرار رادع ضد محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الفريق.

وقال عبدالجليل فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "أتمني أن تقوم إدارة الأهلي باتخاذ قرار برحيل كهربا، وهو لم يحترم الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على الإطلاق، هذا أمر جديد على لاعبي القلعة الحمراء".

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وأضاف: "الأهلي تعاقد مع كهربا عنادًا فى الزمالك، واللاعب افتعل أزمة خلال مباراة السوبر، وكل مرة يتقدم بإعتذار، هذا لا يوجد فى تاريخ النادي الأهلي".

ويذكر أن النادى الأهلى وقع عقوبة قدرها مليون جنيه على محمود عبد المنعم كهربا بعد مشادة نشبت بينه وبين محمد الشناوي.