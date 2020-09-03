رياضة | حيلة تشيلسي لضم كاي هافيرتز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حيلة تشيلسي لضم كاي هافيرتز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نادي تشيلسي إتمام صفقة ألمانية جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية، بالتعاقد مع كاي هافيرتز، لاعب وسط باير ليفركوزن.

ودخل الفريق في مفاوضات رسمية مكثفة مع إدارة ليفركوزن طوال الفترة السابقة، لكن الصفقة لم تُحسم حتى الآن، لعدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن القيمة المالية لها، في ظل رغبة الأخير في الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي يرغب في إدخال مدافعه الجديد مالانج سار ضمن صفقة هافيرتز، عن طريق إعارته إلى صفوف ليفركوزن.

ويريد الفريق تقليل المبلغ المطلوب من ليفركوزن عبر إدخال مالانج في الصفقة، رغم انضمامه إلى النادي خلال فترة الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية عديدة بإتمام تشيلسي اتفاقه مع الدولي الألماني، الذي وافق على التوقيع للنادي اللندني على عقد لمدة 5 سنوات، يقضي بحصوله على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني.