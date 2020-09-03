شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يقرر مقاضاة مشجعا أهلاويا ويحذر آخر: يحرضان ويشوهان السمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، مقاضاة أحد مشجعي النادي الأهلي، بسبب فيديوهات المقصود منها التحريض والكذب وتشويه السمعة، بحسب قوله.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته بموقع «فيس بوك»:سبق أن تنازلت عن قضايا كثيرة حباً في مصر والجمهور النادي الأهلي ... لكن صاحب الصورة أعلاه تجاوز كثير وكذب وحرض ولذلك كلفت محامي متخصص في مثل هذه القضايا المقصود بها التحريض والكذب وتشويه السمعه ... هذه المرة لن أسامح لأني سبق أن أعطيته فرصه في السابق.. لأ أحب الأذية لأحد لكن الموضوع تجاوز كل المنطق والحدود واذا كان هناك من يوجهه بذلك سنكتشفه بإذن الله.. عاشت مصر والمملكة«.

وأضاف «آل الشيخ» في تدوينة أخرى: «وبالنسبة للأخ صاحب هاذي القناة فاني اطلب منه عدم التطرق لاسمي حتى لو تلميحاً بقصد التحريض أو الكذب ولا ساكون مضطراً ان يكون هو القضية الثانية».