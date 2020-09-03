شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لمحمود الخطيب ومجلسه: رجعوا قيم ومبادئ الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نظيره محمود الخطيب ومجلس إدارته بالعودة لقيم ومبادئ الأهلي. وقال «منصور» في فيديو نشره على صفحته الشخصية: «بقول لأعضاء إدارة الأهلي المحترمين رجعوا قيم ومبادئ الأهلي اللي طلعنا لقيناها في القلعة الحمراء منذ أيّام صالح سليم». وكان مرتضي قد بث فيديو على صفحته للتأكيد على صحة موقفه ورؤيته بعد قيام الاهلي بتحريض كهربا على الهروب والتعاقد معه، بحسب قوله. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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