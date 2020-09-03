«بسبب زيادة الوزن»..شوبير: صالح جمعة خارج قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

قال الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي المنتخب السابق، ان المدير الفني للاهلي "رينيه فايلر" استبعد صالح جمعة، نجم الأهلي من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام وادي دجلة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وأضاف "شوبير" خلال تقديم برنامج "ملعب ONTime" المذاع عبر فضائية "اون تايم سبورت" أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قرر استبعاد صالح جمعة بسبب زيادة وزنه ، حيث يتبع حاليا برنامجا خاصا لإنقاصه في وقت قصير.

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وخاض النادي الأهلي مرانا صباح أمس، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها غدٍ الجمعة، حيث شهد المران حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة فنيا وبدنيًا؛ استعدادا لمواجهة دجلة.

جديرا بالذكر ينفرد الأهلي بصدارة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين نظيفين.