شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت: شهادة اللاعبين وراء عدم معاقبة محمد الشناوي في أزمة كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، رفض توقيع أي عقوبات على محمد الشناوي، حارس المرمى، في أزمته مع محمود كهربا، بعدما استمع لشهادة جميع اللاعبين والجهاز الفني.

وأكد «حتحوت»، في تصريحات عبر برنامجه «الماتش» أن محمد الشناوي، حارس المرمى، اجتمع باللاعبين وبمدير الكرة، قائلًا: «أنا لم أخطئ في حق كهربا، ولَم اتلفظ بأي لفظ خارج، ومارست دوري وسلطتي ككابتن للأهلي».