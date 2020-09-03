شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت: صالح جمعة سبب خناقة الشناوي وكهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي هاني حتحوت عن السبب الحقيقي وراء خناقة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، مع كابتن الفريق محمد الشناوي، ومع مدير الكرة سيد عبدالحفيظ.

وقال «حتحوت»، في تصريحات تلفزيونية إنه سيكشف للرأي العالم وللجميع سبب الخناقة قائلًا: «صالح جمعة هو سبب الخناقة، بعدما قام كهربا بتوجيه لفظ خارج له أثناء جلوسهما على مقاعد البدلاء، وهو ما رفضه محمد الشناوي الذي وجه رسالة قوية وشديدة اللهجة لكهربا».

وأضاف «حتحوت»: «الشناوي قال لكهربا الألفاظ دي عيب ولا يسمح لك أن ترددها داخل الأهلي فرد عليه كهربا: أنت مش أبويا عشان تقولي كدا، ثم اشتبك اللاعبان بالأيدي فتم ادخالهما لغرفة خلع الملابس، بعيدًا عن أعين الأعضاء والإعلاميين».