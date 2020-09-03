شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة جديدة على كهربا بعد غرامة المليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن توقيع الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عقوبة جديدة على محمود عبدالمنعم كهرب، بداية من اليوم الخميس.

وقال «حتحوت» في تصريحات تليفزيونية بداية من مران اليوم سيتم معاقبة كهربا بالتدريب منفردًا، بجانب غرامة المليون جنيه.

وأضاف «حتحوت» أن فايلر سيتخذ قرار وعقوبة جديدة قد يتم الإعلان عنها اليوم بعد المران.