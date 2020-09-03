شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت: كهربا انتقد إدارة الأهلي لعدم وقوفها بجانبه في أزمته مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الإعلامي هاني حتحوت مفاجأة من العيار الثقيل في أزمة خناقة كهربا ومحمد الشناوي في النادي الأهلي، أمس الأربعاء.

وقال «حتحوت» في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «صدى البلد» إن كهربا انتقد مجلس إدارة النادي الأهلي والنادي كله أثناء الخناقة، وخلاله اشتباكه بالأيدي مع محمد الشناوي، ذم مشادته مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسط محاولات لفض الاشتباك من اللاعبين.

وأكد «حتحوت» أن كهربا قال بالحرف الواحد أثناء الخناقة: «الأهلي والنادي ده لم يقف معي في أزمتي وعقوبتي من الزمالك، ولن يتحمل أي مليم من الغرامة».

وأضاف «حتحوت» أن أحد لاعبي الأهلي وزميل مقرب من كهربا قال له «انت مش في وعيك ولا إيه؟».