شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت: كهربا أطلق ألفاظا خارجة ضد الأهلي وإدارته لا أستطيع ذكرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الإعلامي هاني حتحوت عن أزمة خناقة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بالأهلي، ومحمد الشناوي، حارس المرمى، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

وقال «حتحوت» في تصريحات عبر برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إن «كهربا» تلفظ بألفاظ خارجة ضد «الشناوي»، وضد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وضد إدارة الأهلي والنادي كله.

وقال «حتحوت» إنه لا يستطيع ذكر الألفاظ التي خرجت من كهربا، على الهواء احترامًا للجماهير والمشاهدين، وقال إذا أراد أي مسؤول في الأهلي نفي هذه الألفاظ فهو يملك الشجاعة لإثباتها.