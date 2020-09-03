شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت: هل فُقدت السيطرة على صغار اللاعبين في الأهلي بعد رحيل الكبار؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي هاني حتحوت، العديد من التساؤلات أثناء تعليقه على أحداث الخناقة المدوية التي شهدها النادي الأهلي بين كهربا ومحمد الشناوي.
وقال «حتحوت» في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «هل فقدت غرفة خلع ملابس الأهلي أكبر الأندية المصرية هيبتها؟، وهل فقدت السيطرة داخل الأهلي على صغار اللاعبين بعد رحيل كبار اللاعبين؟».
وتساءل «حتحوت»: «هل هذه المشادات والخناقات كانت دائمة الحدوث في الأهلي وكان يتم التعتيم عليها؟، أم إنها ظاهرة جديدة؟»، مطالبًا إدارة الاهلي وجماهيره والمشاهدين بالإجابة على كل هذه التساؤلات.
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