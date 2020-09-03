شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كهربا أصبح خارج السيطرة.. محدش قادر عليه في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير، إن ما حدث في النادي الأهلي وخناقة كهربا مع محمد الشناوي، أمر غير مقبول، وإدارة النادي لن تسمح بذلك، والأهلي دائمًا ينتصر للقيم والمبادئ في مثل هذه الظروف.

وتابع «شوبير» في تصريحات تلفزيونية: «كهربا أصبح خارج السيطرة، ومحدش قادر عليه في الأهلي، بعد تكرر خناقاته ومشاكله وأزماته، وهذا مؤشر خطير».

وأضاف: «هناك حالة استياء شديدة جدًا جدًا من كهربا على المستوى الفني والإداري، لأن ما حدث مرفوض شكلًا وموضوعًا، ويتنافى مع قيم الأهلي، خصوصًا أنه لا يوجد هناك أي خلفيات لهذه الخناقة التي وصلت لدرجة الضرب بالأيدي».