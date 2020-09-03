شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يخوض تدريبات استشفائية استعداداً لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة سموحة التى أقيمت مساء الاربعاء على ستاد الاسكندرية فى الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث يبدأ الفريق اليوم الخميس استعداداته لمواجهة طنطا المقرر لها الاحد المقبل على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية حيث يخوض اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة سموحة تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً فى ظل ضيق الوقت بين المباراتين.

وكان مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى قد أعلن استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز فى الجولة 22 للدوري الممتاز، وقال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة، إن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج الحربي قبل أن يتراجع عن القرار.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.

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فى سياق أخر ، كشف مصدر بنادى الإنتاج الحربى أن ناديه يرفض فكرة التعاقد مع اللاعبين الراحلين عن الأهلى والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويفضل استعارة اللاعبين الشباب بالناديين، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، "مطاريد الأهلى والزمالك يطلبون أموالا تفوق قدرة خزينة الإنتاج الحربى وتصنع فتنة بين اللاعبين الموجودين بالفريق ونحن فى غنى عن ذلك".

وأضاف المصدر، "فاتحنا أحد لاعبى الأهلى الذى خرج للإعارة فى الميركاتو الشتوى الماضى وطلب ثلاثة ملايين جنيه فى الموسم وعلى الفور اعتذرنا له" .

وتابع المصدر، "بينما اللاعبين الشباب نحصل عليهم عن طريق الإعارة ونمحنهم فرصة المشاركة باستمرار والتألق ويكون المقابل المادى زهيداً للغاية، لذا نفضل الشباب عن اللاعبين الراحلين من قطبى الكرة المصرية".