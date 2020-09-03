مرتضى منصور: كهربا ضرب عبدالحفيظ بالشلوت..ولو عمل كده في الزمالك كنت هعلقه على باب النادي

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، تجاوز فى حق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten": كهربا تعدي على سيد عبدالحفيظ بـ"الشلوت"، فهو لاعب نحس على الأهلي، ولاعبو الأهلي لن يحترموا مدير الكرة بعد هذه الواقعة.

وأضاف ساخراً: أهديت النادي الأهلي هدية وهو محمود كهربا، والأهلي قام بعمل قرصنة على الزمالك بشأن ضم كهربا.

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يذكر ان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد قرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم .

وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور الكابتن وليد سليمان.