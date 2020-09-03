شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهور شرط جزائى ..قانون بيبو لتحجيم الرحيل فى الناشئين بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلى، قانوناً جديداً بعد الإعلان عن التشكيل الجديد لمدربي قطاع الناشئين يُلزم أي مدرب بدفع قيمة 4 شهور من راتبه حال اتخاذه قراراً بالرحيل عن القطاع بعد تعيينه رسمياً ، وتلقى محمد شرف أحد مدربي القطاع عرضاً للعمل مع علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي، إلا أن إدارة الأهلي رفضت رحيل المدرب واشترطت دفعه قيمة 4 شهور من راتبه حال إصراره على الرحيل وفقاً للعقد المبرم بين الطرفيين.

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وشكل خالد بيبو لجنة لتطوير الأوضاع فى القطاع وفقاً للخطة التى حددتها لجنة التخطيط للكرة بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادى، وتمت مناقشة سُبل تطوير القطاع طوال الفترة الماضية، على أن يكون التعاقد مع خبير أجنبى على مستوى عال من الخبرة والكفاءة من أهم سُبل تطوير القطاع، قبل أن يتم التعاقد مؤخراً مع الخبير التشيكى ميشال بروكيتش لتولّي منصب المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي.

وتضم اللجنة التي تقرر تشكيلها مؤخرا بالأهلي كلاً من: خالد بيبو وبروكيتش ومدربي الفرق الخمسة فى قطاع الناشئين، وهم: عمرو أنور، المدير الفني لفريق ٩٩، وياسر رضوان، المدير الفني لفريق ٢٠٠١، ومحمد شرف المدير الفني لفريق ٢٠٠٣، وشريف عبد الفضيل، المدير الفني لفريق ٢٠٠٥، وسيد غريب المدير الفني لفريق ٢٠٠٦.